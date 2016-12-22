Путин потребовал развивать ракетный потенциал России

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Президент России в ходе коллегии Минобороны подчеркнул необходимость развития ракетного потенциала нашей страны. Владимир Путин также отметил, что ядерная триада поддерживается на нужном уровне. Кроме того, он заявил о том, что нужно пользоваться интересом зарубежных заказчиков к российскому оружию.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления стратегических ядерных сил нашей страны ракетными комплексами, которые способны преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО. Об этом он заявил на коллегии Министерства обороны в четверг. "Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего, за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны", - приводит ТАСС слова Путина.

По его словам, состояние российской ядерной триады поддерживается на должном уровне. Путин подчеркнул, что также необходимо выводить на новую ступень стратегические неядерные силы нашей страны.

Кроме того, президент России считает, что нужно по максимуму воспользоваться интересом иностранных заказчиков к нашему оружию, которое показало эффективность во время операции в Сирии. Путин отметил, что арабской республике была оказана ощутимая поддержка от Вооруженных сил нашей страны. Он добавил, что борьба с международными террористами в Сирии помогла проверить на прочность российский военный потенциал.

Путин также заявил, что необходимо максимально ужесточить санкции за срыв контрактов по гособоронзаказу. Помимо прочего, он поставил задачу Министерству обороны к 2021 году увеличить долю современных вооружений и военной техники в ВС России до 70%.