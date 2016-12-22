Шойгу нашел сходство между учениями НАТО и фашистской Германии

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС Великобритании на полигоне Солсбериплейн для обозначения противника используют танки российского производства, а также военную форму армии России. Глава ведомства отметил, что такие методы в последний раз применялись в фашистской Германии.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО нарастило интенсивность военных учений в два раза. По его словам, многие из них имеют антироссийскую направленность. В частности, он рассказал о тренировках Вооруженных сил Великобритании, где для обозначения противника на полигоне Солсбериплейн начали использовать танки российского производства, а также военную форму российской армии, передает "Интерфакс". "Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны", - заявил Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава ведомства отметил, что НАТО считает Россию главной угрозой и продолжает наращивать военный потенциал у границ нашей страны. Он добавил, что альянс увеличил военный бюджет своих государств на 26 миллиардов долларов. Теперь он составляет 918 миллиардов долларов. "Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальона тактических групп, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск", - отметил министр.

Также глава Минобороны подчеркнул, что в России активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории страны. "За 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России - в восемь раз", - уточнил министр обороны. Он заявил, что в 90-х годах таких полетов было 107, в 2000-х - 298, а в этом году их насчитывается уже 852. "Это вынудило нас на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации на Балтике, в Черном море и Арктике", - сказал он.

Вместе с тем, Шойгу сказал, что в Европе размещены более 200 модернизированных американских авиабомб с ядерным зарядом. "В США реализуется программа модернизации ядерных авиабомб и мест их хранения. Это порядка 200 обновленных американских боеприпасов, размещенных в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции. Эти действия создают дополнительные трудности для России, на которые мы не можем не реагировать", - приводит его слова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что "ни одно из учений иностранных государств не осталось без внимания, особенно в приграничных районах". Шойгу добавил, что результаты каждого из них проанализированы и учтены в учебно-боевой деятельности войск.

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