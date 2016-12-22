Собянин: энергосистема Москвы - одна из самых надежных в мире

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В Москве открылась новая подстанция "Кожевническая". Она обеспечит энергией центральный и южный районы столицы, в том числе и парк "Зарядье". Открытие подстанции совпало с Днём энергетика, и Сергей Собянин, осмотрев новое здание, отметил не только работу самих строителей, но и профессионализм тех, кто каждый день обеспечивает теплом и светом дома москвичей.

Мощная, современная и, что немаловажно в условиях плотной застройки центра Москвы, компактная. "Кожевническую" электроподстанцию удалось разместить на площади чуть более гектара. При этом снабжать энергией она будет Таганку, Якиманку, Замоскворечье и другие районы столицы, передает "ТВ Центр".

"Введена уникальная подстанция "Кожевническая", которая обеспечит дополнительную надежность электроснабжения центральной и южной частей города. Один из первых потребителей будет парк "Зарядье" - один из крупнейших парков Москвы", - рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мощности имеющихся в центре Москвы подстанций, самой старой из которых, "Кожуховской", уже 96 лет, в последнее время явно не хватало. Ведь энергоемкость расположенных здесь объектов постоянно растет. Запуск "Кожевнической" обеспечит энергией как действующие, так и новые объекты. Значительно повысится и надежность всей столичной энергосистемы.

"Уровень технологических нарушений в энергосистеме Москвы на 25% ниже среднего, чем в стране. И Москва, по оценке Всемирного банка, который ежегодно проводит рейтинг энергосистем всех стран и всех столичных городов, Москва входит в 18 надежных городов мира", - рассказал генеральный директор компании "Российские сети" Олег Бударгин.

Трансформаторы "Кожевнической" подстанции являются своеобразным посредником между запущенным около года назад современным парогазовым энергоблоком на ТЭЦ-20 и конечными потребителями в центральных районах Москвы. Кроме того, это часть перспективного энергокольца столицы, которое строится на основе 20-киловольтных линий. Такое напряжение позволяет передавать электроэнергию на большее расстояние, причем с меньшими потерями.

Технологичные агрегаты, причем в значительной степени отечественного производства, разместили в современном архитектурном комплексе. Ангары в стиле хайтек гармонично вписались в окружающую офисную застройку. Подстанция не производит шума. Да и загрязнять атмосферу тут просто нечем. Выбросы газа или масла полностью отсутствуют. При этом колоссальной мощностью в 400 мегаватт способен управлять всего один дежурный диспетчер. Строительство "Кожевнической" подстанции заняло около трех лет. Принимая работу, мэр столицы энергетиков не только поблагодарил, но и поздравил.

"В этот же день мы празднуем День энергетика. Праздник, который сегодня является профессиональным для тысяч работников энергетической системы Москвы, - одной из крупнейших и надежных в мире. От имени москвичей я хочу выразить благодарность энергетикам за их повседневный труд, за то, что они каждый день обеспечивают теплом, светом офисы, промышленные предприятия, транспорт Москвы, и, конечно, каждую квартиру, где живут москвичи", - отметил Сергей Собянин.

Подстанция "Кожевническая" стала в этом году уже третьим значительным энергообъектом, введенным в эксплуатацию в столице. Всего же в Москве работают 155 питающих центров высокого напряжения. Общая мощность которых - около 32 тысяч мегаватт.

Андрей Сидоренко, Валерий Белинский, Евгений Рыбин, Владислав Подымский, "ТВ Центр".