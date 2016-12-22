Очевидцы рассказали о взрыве у метро "Коломенская"

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Московский метрополитен отстранил от работы строительную компанию, которая производила ремонт в подземном переходе у станции "Коломенская". В четверг утром там произошёл взрыв из-за разгерметизации газового баллона во время сварочных работ. Пострадали несколько человек. Следователи выясняют обстоятельства ЧП.

Взрыв был такой силы, что осколки разлетелись на десятки метров и выбили стекла у проезжавших мимо автомобилей. В подземном переходе станции метро "Коломенская", где велись ремонтные работы, в четверг утром произошло ЧП: разгерметизация газового баллона, взрыв и как следствие пожар, передает "ТВ Центр".

"Была сильная вспышка, огонь высокий и потом сильный толчок, ударная волна, машину даже развернуло в сторону. Осколками побило машину. Разбило лобовое стекло. Ехал с ребенком. Ребенка засыпало стеклами", - рассказал очевидец взрыва Николай.

Вход в развороченный взрывом вестибюль закрыт, хотя сама станция "Коломенская" работает. Пассажиры пользуются северным вестибюлем. Территория же вокруг южного, буквально усыпаная битым стеклом и арматурой, оцеплена.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Двое рабочих получили ожоги. В кареты скорой помощи их доставляли на носилках. Следователи разбираются, что спровоцировало утечку газа. По предварительным данным, были нарушены правила проведения сварочных работ.

"Мы приступили к проверке организации. Она на данный момент отстранена от тех работ, которые выполняла в Московском метрополитене. По итогам проверки мы примем решение о возможности ее дальнейшей работы по ремонту объектов Московского метрополитена", - сообщил начальник столичной подземки Дмитрий Пегов.

Никто из пассажиров метрополитена не пострадал - южный вестибюль станции закрыт на капитальный ремонт уже два месяца. На работе подземки инцидент также не отразился. Следователи ищут виновника. Именно он должен будет возместить ущерб пострадавшим, а также владельцам автомобилей, поврежденных взрывной волной.

Кристина Одиноченко, Александра Сергомасова, Александр Терентьев, "ТВ Центр".