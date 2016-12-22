В "Домодедово" задержали пассажира из Дубая с бриллиантом за 10 млн

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В аэропорту "Домодедово" таможенники задержали пассажира, который пытался незаконно ввезти в Россию бриллиант за 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Таможенники в аэропорту "Домодедово" пресекли попытку ввести в страну крупный сапфир и бриллиант без декларирования и уплаты пошлины, передает "ТВ Центр".

Гражданин России, прилетевший из Дубая, предъявил несколько ювелирных украшений и чеки на них. Мужчина сообщил, что больше никаких дорогостоящих изделий при себе не имеет.

Было решено провести личный досмотр. В ходе него на шее у мужчины обнаружили цепочку. А на ней - подвески с восьмикаратным сапфиром и четырёхкаратным бриллиантом. Эксперты определили, что камни стоят около 12 миллионов рублей: в два миллиона оценили сапфир и в 10 миллионов - бриллиант.

Возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей". Максимальное наказание по ней - два года лишения свободы.