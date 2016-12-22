Хирурги Боткинской больницы спасли 13-летнего Данилу

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Московские медики совершили ещё одно чудо - спасли жизнь 13-летнему Даниле. Подростка привезли в столицу из Саратова в очень тяжёлом состоянии. Диагноз у ребёнка был совсем не детский и местные врачи помочь мальчику не смогли. Это удалось хирургам Боткинской больницы столичные медики снова показали настоящее мастерство.

Даниле всего 13 лет. Но заболевание, которое надолго уложило мальчика на больничную койку, совсем не детское. Острый панкреатит. Тяжелое воспаление поджелудочной железы, которое обычно диагностируют только у взрослых пациентов, передает "ТВ Центр".

Школьник приехал на каникулы к маме в Москву из родного Саратова, где живет с отцом. Еще в поезде у Данилы заболел живот. На "скорой" подростка доставили в Морозовскую детскую больницу. Капельницы и уколы не помогали. Мальчик буквально таял на глазах. Ему нужная была срочная операция. Тогда медики приняли решение отправить его к опытным взрослым хирургам - в Боткинскую больницу.

"Состояние было настолько тяжелым, что откладывать вмешательство было опасным для жизни ребенка. Поступил ребенок в тяжелом состоянии с клиникой острого воспаления поджелудочной железы, позже развился панкеонекроз - это омертвение части поджелудочной железы и с этой болезнью детские хирурги встречаются, к счастью, очень редко", - рассказал заведующий отделением хирургии печени и поджелудочной железы ГКБ имени С. П. Боткина Михаил Тавобилов.

Даниле сделали экстренную операцию. Медики говорят, что выжил школьник чудом. Панкреонекроз мог привести к летальному исходу. Сейчас юный пациент возвращается к нормальной жизни: играет в компьютерные игры, читает и наверстывает упущенное по школьной программе. Данила - круглый отличник.

"Здесь его называют сын полка. Приходят посмотреть, как в музей, взрослые все шокированы, что ребенок здесь", - говорит отец Данилы Иван Власов.

Что стало причиной такой серьезной болезни у ребенка, точно не известно. По словам Данилы, конфетами, чипсами и газировкой он старался не злоупотреблять. Теперь же о них придется забыть совсем. Врачи прописали строгую диету. И даже в новый год разрешили угощаться только кашей и куриным бульоном.

"Диету я перетерплю. Сладкое – это ладно. Хочу с одноклассниками увидеться. Они скучают. Просто говорят - выздоравливай, они же не знают, что это за болезнь, у нас ни у кого такого не было", - рассказывает Данила Власов.

В больнице чудом выживший мальчик проведет еще пару дней. Потом — выписка, наблюдение у врача по месту жительства и несколько месяцев реабилитации.

Юлия Стёпина, Александр Голубев, "ТВ Центр", Москва.