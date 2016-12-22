Операция по пресечению нелегальной вырубки елей стартует в пятницу

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В столице в пятницу стартует операция по пресечению нелегальной вырубки елей. Об этом сообщили в городском департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

С пятницы в Москве стартует традиционная операция "Ель". Инспекторы Мосприроды совместно с полицией проверят зелёные территории, где могут незаконно вырубать ёлки. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, передает "ТВ Центр".

Кроме того, в ведомстве напомнили, что этой зимой в Москве заработали 60 лыжных трасс и ещё 15 катков. Работают и места для зимнего купания, причём моржи могут окунуться уже сейчас, не дожидаясь Крещения.

Подвели в Департаменте и итоги уходящего года. В городе проводились различные экологические акции, высаживались деревья, в том числе и на Тверской улице, а переход Москвы на топливо класса "Евро-5" уже положительно сказался на чистоте воздуха.

"Мы с 1 января, опережая всю Российскую Федерацию, ввели в Москве такие нормы, и у нас на АЗС города продается топливо только экологического класса "Евро-5". Эту меру мы ввели с 1 января, и она позволила нам уменьшить количество выбросов в атмосферу вредных веществ", - отметил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Обсудили и планы на следующий год. По словам Антона Кульбачевского, на ВДНХ планируют открыть "Музей пчелы". Кроме того, в 2017 году столичные власти презентуют новый сорт розы "Москвичка", который выводится специально для озеленения мегаполиса.