На входе в Парк Горького появилась "парящая" елка

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Над центральным входом в Парк Горького повесили огромную елку. Прикрепили новогоднюю ель не вертикально, а горизонтально.

Над Парком Горького зависла огромная ёлка. Она встречает гостей, буквально паря в воздухе, передает "ТВ Центр".

Причём, прикрепили главную новогоднюю ель парка не вертикально, а горизонтально - прямо над центральным входом. И кажется, что она пронзает колонны. Высота, или как можно сказать в этом случае, длина конструкции - 30 метров. Чтобы украсить дерево, потребовалась гирлянда, длиной более 450 метров.

Над проектом трудились несколько месяцев. Сначала сделали металлический каркас, а уже затем к нему крепили живые ветки. Держится гигант крепко, так что на голову никому не упадёт. А вот изменить восприятие действительности точно поможет.

"Мы хотели, чтобы люди в Новый год посмотрели на всё под новым углом: на то, как вы ругаетесь на соседа - может быть, он хороший друг; на то, какую вы носите одежду - может, пора попробовать новый цвет; на то, как вы смотрите на мир. Просто немного изменить свой угол зрения на привычные вещи", - пояснил креативный директор Парка Горького Максим Лапчук.