В Москве простились с погибшим в Турции послом Андреем Карловым

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В Москве простились с российским дипломатом Андреем Карловым. Он погиб от рук террориста в Турции. Гражданская панихида состоялась в Министерстве иностранных дел. На церемонии собрались сотни людей. Лично выразить соболезнования родным дипломата приехал Владимир Путин. Глава МИД Сергей Лавров передал семье Андрея Карлова звезду Героя России.

В столице простились с послом России в Турции Андреем Карловым, который был застрелен террористом в Анкаре 19 декабря. Траурная церемония прошла в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади, передает "ТВ Центр".

Проститься с погибшим пришли политические и общественные деятели, коллеги дипломата, друзья его семьи. В траурной церемонии принял участие Владимир Путин. Накануне он подписал указ о присвоении Андрею Карлову звания Героя России. Президент возложил букет алых роз к подножию гроба и долго беседовал с его родными. Отпевание прошло в Храме Христа Спасителя. Его совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Имя Андрея Карлова уже выбито на памятной доске в здании МИД, где перечислены все российские дипломаты, погибшие при исполнении. Памяти посла посвятят целую серию мероприятий. Его именем будет названа улица в Анкаре.