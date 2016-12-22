Путин: Россия сильнее любого потенциального агрессора

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Россия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора. Об этом заявил в четверг Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Кроме того, президент отметил, что нужно по максимуму воспользоваться интересом иностранных заказчиков к нашему оружию, которое показало эффективность во время операции в Сирии.

Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Уровень подготовки войск в 2016 году существенно вырос. Это показали итоги учений и внезапных проверок. Но президент подчеркнул - стране необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение современного высокоточного оружия. При этом важно не только выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, но и эффективно контролировать выполнение заданий гособоронзаказа, передает "ТВ Центр".

Кроме того, заявил Владимир Путин, необходимо отслеживать любые изменения военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, чтобы своевременно реагировать на возможные угрозы.

"Потенциал российских Вооружённых Сил прошёл проверку на прочность и в борьбе с международными террористами в Сирийской республике. Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков. Отдельно отмечу большую помощь, которую оказывают наши Вооружённые силы мирным сирийским гражданам. Только продуктов и медикаментов передано уже почти 800 тонн. Хочу ещё раз поблагодарить руководство и личный состав Вооружённых сил, участвующих в операции, за профессионализм и мужество. Эффективность применения российского оружия в Сирии открывает новые возможности для развития военно-технического сотрудничества. Нужно воспользоваться ими по максимуму", - заявил Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на заседании, добавил – российская операция в Сирии позволила остановить распространение терроризма в регионе и прервала цепь "цветных революций" на Ближнем Востоке. Наши военные уничтожили 35 тысяч боевиков и полторы тысячи единиц техники. Ликвидировали сотни тренировочных лагерей и заводов по изготовлению оружия.