Сборная России по футболу упала на 56 место в рейтинге ФИФА

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Россия опустилась еще на одно место в рейтинге ФИФА. Теперь наша команда занимает 56 строчку. Эта позиция является самой низкой для россиян за всю историю. Лидером рейтинга остается сборная Аргентины.

Сборная России по футболу опустилась с 55 на 56 место в рейтинге ФИФА. Эта информация опубликована в четверг на сайте Международной федерации футбола. Отмечается, что это самая низкая позиция российской команды за всю ее историю.

Соседями нашей сборной являются команды Израиля (55 место) и Марокко (57 строчка).

Первая десятка рейтинга не претерпела изменений по сравнению с прошлым обновлением. Лидером является сборная Аргентины, на втором месте расположилась команда Бразилии, а на третьей позиции – сборная Германии.

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