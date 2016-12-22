Суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ

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Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова признана виновной в попытке вступить в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Такое решение принял Московский окружной военный суд. Как говорится в приговоре, Караулова понимала, что это может оказать негативное влияние на интересы России.

Московский окружной военный суд признал виновной бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", пишет "Ридус".

Как говорится в мотивировочной части приговора, она понимала, что ее участие в ИГ может оказать негативное влияние на интересы России. Согласно документу, Караулова оправдывала действия ИГ.

В последнем слове перед оглашением приговора Караулова попросила суд о снисхождении. По ее словам, она осознала свою ошибку. Она также принесла извинения спецслужбам и всем, кто ей помогал.

Имя Варвары Карауловой стало широко известно в мае 2015 года. Студентка философского факультета МГУ тогда втайне от родителей улетела в Стамбул, а уже затем отправилась на турецко-сирийскую границу. Там ее задержали сотрудники спецслужб.

После возвращения в Москву в ходе следствия выяснилось, что девушка общается в соцсети с мужчиной по имени Айрат, предположительно, вербовщиком террористов. Накануне во время последнего слова Варвара еще раз повторила, что к этому человеку у нее возникло сильное чувство симпатии. Так что она стала называть его своим мужем, приняла ислам. Именно вербовщик склонил ее отправиться в Сирию, где Варвара должна была пройти спецподготовку. Не исключено, что впоследствии совершить и теракт, возможно, самоподрыв.

Первое время после возвращения из Турции москвичка находилась на свободе. Ее заключили под стражу после того, как следователи установили, что Варвара продолжает контактировать с джихадистами. Девушку обвинили в попытке примкнуть к террористической организации, настаивая на том, что поездка в Сирию никак не связана с романтическим увлечением.

Гособвинение просило приговорить ее к пяти годам колонии общего режима, а также штрафу 150 тысяч рублей. Сама Варвара Караулова свою вину отрицает, объясняя, что все, чего она хотела, это выйти замуж за мусульманина и создать семью.

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