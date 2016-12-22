Верховная Рада исключила Савченко из делегации Украины в ПАСЕ
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Депутаты Верховной Рады исключили Надежду Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. До этого ее исключили из состава "Батькивщины".
Надежду Савченко исключили из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. К такому решению пришли депутаты Верховной Рады, пишет "Русская планета". Согласно документу, который приняли парламентарии, Савченко была избрана ради освобождения ее из заключения в России.
По словам внефракционного депутата Виталия Куприя, Савченко "позорит Украину и угрожает национальной безопасности". "Мы хотим обезопасить комитет, государство, наши вооруженные силы, мы просто хотим обезопасить наших военных", - пояснил депутат от "Народного фронта" Юрий Береза.
Ранее "Батькивщина" исключила Савченко из своего состава. В конце октября депутат написала заявление о выходе из партии, по списку которой она была избрана в Раду в 2014 году.
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