Актриса Инна Чурикова сломала руку в Москве

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Актриса Инна Чурикова сломала руку, упав перед входом в "Ленком". Из-за инцидента театр отменил спектакль "Аквитанская львица" с участием Чуриковой.

Народную артистку СССР Инну Чурикову госпитализировали поздно вечером в среду. По данным Life, актриса упала перед входом в театр "Ленком" и сломала руку. После оказания помощи медики отпустили артистку домой.

Из-за инцидента отменен спектакль "Аквитанская львица" с участием Чуриковой. "Инна Михайловна высказала надежду, что сыграет следующий спектакль 28 декабря. Сейчас она обратилась в больницу, будет долечиваться дома", - цитирует АГН "Москва" первого заместителя директора "Ленкома" Сергея Вольтера.

Инна Чурикова с 1975 года работает в театре "Ленком". Телезрителям она известна по ролям в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ширли-мырли".

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