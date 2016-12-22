"Боярышник" будут продавать в аптеках только по рецепту

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Вице-премьер правительства Александр Хлопонин заявил о необходимости продажи "Боярышника" только по врачебному рецепту. Он недоумевает из-за наличия емкостей больших размеров, предназначенных для таких препаратов. По словам Хлопонина, правительство будет следить за оборотом подобных изделий.

Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что настойку боярышника и валокордин будут продавать в аптеках только по рецепту врача. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-24". "Что касается медицинских препаратов, то, безусловно, они должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей, по так называемым рецептам", - приводит слова Хлопонина "Интерфакс".

По словам вице-премьера, он не понимает, зачем эти препараты продаются в больших тарах. Хлопонин отметил, что скоро будет введено ограничение по объему и по местам продаж этих изделий. В частности, речь идет о скандально известном "Боярышнике", использующемся как медицинский препарат.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что правительство плотно работает с Минздравом и аптекарскими сетями, а также будет следить за оборотом подобных веществ. Хлопонин выразил уверенность в том, что после изменений правил продаж подобных препаратов, цены не станут выше.

В Иркутске после отравления суррогатным концентратом "Боярышник" скончалось более 70 человек. В настоящее время на лечении находятся еще 36 пострадавших. Во вторник губернатор Иркутской области Сергей Левченко ввел режим ЧС на всей территории региона. Кроме того, до выяснения обстоятельств запрещена продажа всех непищевых спиртосодержащих продуктов.

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