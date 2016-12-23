Гороскоп: кому повезет в 2017 году

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Новый 2017 год будет годом Красного или Огненного Петуха. Петух — символ очищения, начало неизведанного пути и новой страницы в жизни, говорят астрологи. Год будет особенно успешным для тех, кто верит в себя и собственные силы, и приложит максимум усилий для достижения результата. О том, каким год будет для разных знаков зодиаков, TVC.RU рассказала известный экстрасенс и астролог Арина Евдокимова.

Знаки Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

В год Огненного Петуха самодостаточные "водные" знаки должны отказаться от своих принципов и научиться принимать помощь отовсюду. Нельзя отталкивать родных и коллег, которые искренне интересуются вашими заботами.

Главные слова в наступившем году для "водных" знаков: "Я все делаю искренне".

Уже в начале весны под маской доброжелательных друзей в жизнь представителей "водных" знаков вольются люди, которые могут ввергнуть их в интриги и махинации. Поэтому в начале года "водным" знакам необходимо тщательно отслеживать круг общения и поступающие предложения.

Представительницам прекрасного пола, имеющим в партнерах мужчину Скорпиона, Рака или Рыбу, надо быть начеку, поскольку "водные" мужчины начнут пылать страстью.

В плане здоровья "водным" знакам особенно пристально придётся следить за своим питанием и не переохлаждаться. Начиная с мая, "водный" знак обретет энергетическое равновесие и, если не упустит шанс, проявит себя с лучшей стороны, что поможет ему подняться по служебной лестнице и повысить самооценку.

Знаки Земли: Телец, Дева, Козерог

В 2017 году рожденным под знаком Земли нужна срочная перезагрузка! Им нужен свежий воздух, новые идеи и смена мышления. Знаки Земли любят неспешно ставить отдаленные цели и получают удовольствие от постепенного их достижения. Но 2017 год потребует от них решительных действий. Чтобы не опустошить себя чрезмерной активностью, "земным" знакам следует разработать взвешенную тактику: чередовать активность с отдыхом, быть неспешными, но очень мобильными. Конечно, достичь такого равновесия будет трудно, но платой за усилия станет стремительный карьерный рост и финансовая состоятельность. Если представители земных знаков не будут активны, то уже к концу года их ждут неурядицы на работе. А чтобы недоразумения не переросли в открытый конфликт, год Петуха требует от представителей "земных" знаков максимальной собранности и деловой хватки.

"Земным" знакам звезды рекомендуют не идти на поводу у собственных инстинктов, а прислушиваться к своему сердцу. 2017 год, откровенно говоря, вряд ли принесёт им ошеломительные успехи в бизнесе или карьере, однако это отличное время, чтобы не только пересмотреть свое отношение к жизни, но также самым кардинальным образом изменить себя.

Главные события для представителей знаков Земли приходятся на последние три месяца 2017 года, когда в права вступит Венера – планета любви. С этого момента отношения земных знаков войдут в фазу серьезного кризиса.

Знаки Огня: Овен, Лев, Стрелец

Овнам, Львам и Стрельцам повезёт больше других. Зодиакальные знаки, которые относятся к стихии Огня, закономерно получат особые бонусы от Красного Петуха. Но и им следует быть настороже в принятии финансовых решений, ведь большие возможности всегда ведут к большему числу ограничений. В одном месте прибыло, в другом убыло - испытание для представителей "огненных" знаков. Работать им придется вдвое больше других, иначе нереализованный потенциал их сожжет. А Плутон обязательно постарается это сделать, не сомневайтесь, ведь не зря он носит почетный титул "темной планеты", и не зря наши предки называли эту планету Землей Вия.

В жизни представителей "огненной" стихии будет огромное количество событий, а перемены могут быть настолько масштабными, что перевернут их жизненный уклад и даже само представление о жизни. Девиз для знаков Огня: "Прочь страхи и сомнения, только движение вперед". Ни в коем случае нельзя зависать в прошлом, особенно это касается любовных отношений. Иначе ни принца, ни принцессу вам не видать. Год становления личной жизни и как бы ни хотелось заработать, лучше отдаться ветру любовных перемен.

Знаки Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Что касается "воздушных" знаков, то им придётся параллельно существовать со стихией года Огнём. Звезды рекомендуют представителям "воздушных" знаков не вступать в конфликты с огненными знаками. Одиноким представителям "воздушной" стихии придётся более "трезво" взглянуть на свою жизнь и осознать, чего в действительности они хотят, к чему или к кому стремятся. Семья или финансовая карьера — вот такой выбор Красный Петух заставит сделать представителей "воздушных" знаков в самом начале года. Семейные получат возможность улучшить свои отношения, а многие бездетные пары — возможность рождения первенца.

Близнецам и Водолеям надо очень чётко понимать, какие будут последствия, если они решатся на любовные романы вне семьи. Тайное однозначно станет явным, и придётся делать непростой выбор.

Весам и Близнецам будет сопутствовать финансовый успех, но придётся очень много работать. Водолеям же надо быть аккуратными – им нельзя вступать в сомнительные сделки, так как крах неизбежен. "Воздушным" знакам Звезды рекомендуют взвешивать решения в начале года и в период с июля по конец октября. Именно в это время их шанс на успех будет особенно высок.

В год Красного Петуха "воздушным" знакам открыты многие дороги. Запомните, в 2017 году представители Воздуха способны добиться много, если много работать и не подстраиваться под других. Надо быть самим собой, претворять в жизнь собственные идеи, тогда удача будет на вашей стороне. Природа "воздушных" представителей такова, что сейчас им поможет их изменчивость, непредсказуемость и непосредственность. Чтобы быть счастливыми, "воздушным" знакам придётся использовать на полную свои природные качества, за исключением Водолеев. Которым придётся быть очень сдержанными и осторожными.