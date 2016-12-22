Караулову приговорили к 4,5 годам колонии за попытку примкнуть к ИГ

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Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, признанная виновной в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", получила 4,5 года колонии. Такое решение вынес Московский окружной военный суд. Наказание исчисляется с 27 октября 2015 года.

Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) к 4,5 годам колонии общего режима. Ранее суд признал ее виновной в попытке примкнуть к террористам.

Как пишет ТАСС, прокурор просил приговорить Караулову к пяти годам лишения свободы. Гособвинение считает, что она "намеревалась стать снайпером или террористкой-смертницей". Защита Карауловой при этом отрицает ее стремление примкнуть к террористам. По их версии, она хотела поехать в Сирию, чтобы выйти замуж.

Ранее в последнем слове экс-студентка попросила суд дать ей возможность искупить свою вину и стать опорой для родителей. Свою попытку уехать в Сирию Караулова объяснила "запоздалой подростковой депрессией".

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