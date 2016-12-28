Новогоднее обращение Путина: что останется за кадром

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Новогоднюю ночь невозможно представить не только без мандаринов, шампанского, салата "Оливье", но и без поздравления президента. В этом году традиционное праздничное обращение Владимира Путина посмотрит даже сам Владимир Владимирович. Об этом ранее сказал его пресс-секретарь. Но мало кто знает, что Путин порой отступает от своей роли и чуть ли не сам руководит съемочным процессом. TVC.RU показывает эксклюзивные кадры того, как записывается новогоднее обращение.

С какого дубля записывается новогоднее обращение Владимира Путина? Вмешивается ли президент в съемочный процесс и учитывают ли его пожелания при финальном монтаже? Не мерзнет ли глава государства во время съемок и что может остановить речь президента? TVC.RU показывает эксклюзивные кадры записи новогоднего обращения Владимира Путина. Съемка велась накануне праздника на Ивановской площади Кремля.

Практика новогодних обращений в России формально берет свое начало с 31 декабря 1935 года. Тогда председатель ЦИК Советского Союза Михаил Калинин поздравил с праздником полярников, а уже ко всем гражданам Калинин обратился в качестве председателя президиума СССР 31 декабря 1941 года – в страшное время, когда на дворе была Великая Отечественная война. С тех пор страна получала новогодние поздравления по радио каждый год. Традицию прервали в 1946 году и возобновили только в 1954-м. Тогда советские граждане могли услышать в поздравлении голос председателя президиума Верховного Совета СССР Клима Ворошилова. После этого по радио долгое время звучало новогоднее поздравление от ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР.

А вот телепоздравление жители Советского Союза впервые увидели 31 декабря 1970 года. Его зачитал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Обращение записывалось в одной из центральных телестудий. Глава государства был явно взволнован новым опытом. Он читал текст поздравления с листа, и из-за этого не мог одновременно смотреть в камеру. Однако опыт первого выступления был учтен и затем текст обращения писали на ватманах. Их за камерой держал один из помощников, что позволяло Брежневу смотреть прямо в камеру во время речи. А 31 декабря 1976 года произошло еще одно знаменательное событие в истории новогодних обращений к жителям страны. Генсек ЦК КПСС впервые поздравил граждан в прямом эфире.

Между тем, достоянием общественности стала видеозапись подготовки его выступления, в котором он поздравлял граждан с наступающим 1979 годом.

После Брежнева народ с праздником поздравлял известный диктор центрального телевидения Игорь Кириллов, а затем - первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Василий Кузнецов.

Тем не менее, в 1985 году традиция новогодних обращений главы государства была возобновлена Михаилом Горбачевым. Особенно запоминающимися были выступления в 1986, 1987 и 1988 годах. Дело в том, что Горбачев обращался с ними к гражданам США, в то время как американский президент Рональд Рейган поздравлял с праздником советский народ. В Соединенных Штатах считали, что это символизирует окончание Холодной войны.

С наступлением 1990-х необычные новогодние обращения в России посыпались как из рога изобилия. Началось все 30 декабря 1991 года, когда в переломный для страны момент к гражданам обратился новый президент Борис Ельцин. Он пообещал освобождение цен и курс на рыночную экономику уже с января.

Более того, в саму новогоднюю ночь к россиянам в прямом эфире обратился вместо президента знаменитый сатирик Михаил Задорнов, который стал первой неполитической фигурой, поздравившей страну с телеэкрана. При этом он оказался и единственным среди "коллег", кто не уложился в хронометраж выступления. Из-за этого бой курантов запоздал на минуту. В своей речи Задорнов, в частности, отмечал, что президент Украины Леонид Кравчук обвинил российского президента в имперском мышлении.

С тех пор практически каждый год россиян поздравлял Борис Ельцин. Однако в 1998 году один из телеканалов отказался транслировать очередное поздравление президента. Вместо этого зрители увидели на телеэкранах куклу Ельцина, которая обращалась к гражданам из телестудии. А на Красной площади ей морально помогал актер Николай Фоменко.

В 1999 году россияне увидели сразу два поздравления. Именно тогда прозвучало знаменитое ельцинское: "Я устал. Я ухожу". Эстафету на телевидении у первого президента России принял Владимир Путин. Это было последнее телеобращение президента, которое транслировалось или записывалось из кремлевского кабинета. С тех пор российские лидеры обращаются к стране с Ивановской площади в Кремле, или с Патриаршего моста.

Небольшие курьезы были связаны с новогодними обращениями третьего президента страны Дмитрия Медведева. В 2009 году один из федеральных каналов в Томске по какой-то причине транслировал одну и ту же сетку вещания семь дней подряд. И каждый день ее венчало новогоднее поздравление Медведева. При этом завершающее седьмое обращение побило все рейтинги. Кроме того, в 2010 году запись обращения Медведева происходила значительно раньше 31 декабря. В частности, на заднем плане не было видно снега, и Москва-река еще не замерзла.

Мировая практика

Первыми об обращении к своим гражданам подумали в Великобритании. Именно там в 1932 году король Георг V записал поздравление к гражданам своего государства. Правда, тогда речь монарха транслировалась исключительно по радио. Поздравительный текст для него составил писатель Редьярд Киплинг. Со временем радиообращения заменили на телевизионные. Так, в 1957 году к жителям обратилась внучка Георга V - Елизавета II. Она поздравила своих подданных прямо из Букингемского дворца. Черно-белая видеозапись начинается с крупных планов резиденции королевы. Сама она сидит за столом и обращается в камеру.

С тех пор королева Елизавета сама пишет тексты поздравлений к своим рождественским выступлениям. Хотя с другими мероприятиями ей в подготовке помогает премьер-министр страны. Любопытно, что в 2012 году рождественское обращение королевы вышло в 3D-формате. Этот ход сделал граждан Великобритании еще ближе к королеве, однако, чтобы прочувствовать всю гамму эмоций, им понадобились специальные очки.

Традиции поддержали в Германии. Там в 1952 году состоялась первая телевизионная трансляция рождественских и новогодних обращений. До 1969 года в Рождество перед жителями своей страны выступал канцлер, а спустя несколько дней с Новым годом их поздравлял президент. Однако с 1970 года политики поменялись.

Правда, не обошлось в германской практике поздравлений без курьезов. 31 декабря 1986 года местный телеканал ARD транслировал новогоднее обращение канцлера Гельмута Коля. Однако вместо свежего выступления граждане ФРГ увидели видеозапись за прошлый год. После этого руководители телеканала принесли свои извинения и заявили, что это случилось по ошибке. В итоге 1 января 1987 года гражданам было показано нужное обращение канцлера.

Репортаж о новогодних обращениях в программе "В центре событий"

Между тем, интересными казусами сопровождались новогодние обращения и в других странах.

Случай, аналогичный произошедшему в Германии, был на Кипре в 2014 году. Разница только в том, что на этот раз к гражданам обратился с телеэкранов бывший глава государства Димитрис Христофиас вместо действующего президента Республики Никоса Анастасидиса. Такую страшную ошибку допустили сотрудники местной государственной телерадиокомпании CyBC. Они заметили быстро заметили оплошность и за десять секунд поменяли обращение. Свои извинения за допущенную ошибку телекомпания принесла только 2 января.

Невероятное возмущение вызвало новогоднее выступление своего президента у граждан Болгарии в канун 2013 года. Точнее, они были недовольны тем, как была смонтирована видеозапись, на которой глава государства Росен Плевнелиев произносил свою речь. С экранов телевизоров он поведал о красотах болгарской природы. Однако в этот момент были показаны кадры американских Скалистых гор. Такую ошибку допустило Болгарское национальное телевидение. Однако вина за такой просчет лежит не только на них. Дело в том, что каждая иллюстрация, которая появлялась в видеозаписи во время выступления Плевнелиева, проходила предварительное одобрение в его администрации.

1 января 2013 года лидер КНДР Ким Чен Ын возобновил практику обращений к жителям страны спустя 19 лет. Однако его дебютное новогоднее выступление получилось не очень добрым. Главный чиновник Северной Кореи в своей торжественной речи сообщил об успешной казни своего дяди Чан Сон Тхэка. При этом он назвал своего родственника не только изменником и коррупционером, но даже "сволочью хуже собаки". Ранее дядю Ким Чен Ына обвинили в растрате государственных средств в казино, употреблении наркотиков, инакомыслии и других действиях, считающихся в КНДР серьезными преступлениями.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, недавно прославившийся рядом едких высказываний о мировых политиках, также отличился рождественским поздравлением с кровавым оттенком. Это выступление он записал еще в декабре 2015 года в бытность мэром города Давао. В нем он обращался к представителям филиппинского криминального мира. В своей речи он настоятельно рекомендовал им завязать со своей преступной деятельностью, иначе это Рождество "станет последним" для них.