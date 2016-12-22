Киевский суд разрешил обыскать администрацию Путина

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Суд в Киеве разрешил провести обыски в администрации президента России. Речь идет о возможности доступа к оригиналу обращения Виктора Януковича на имя Владимира Путина с просьбой задействовать Вооруженные силы России на территории Украины, а также к другим документам, с которыми экс-президент Украины обращался к Москве.

Печерский районный суд Киева предоставил украинским следователям возможность временного доступа к вещам и документам в здании администрации президента России по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Согласно документу, опубликованному в едином реестре судебных решений, речь идет об обращении Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать Вооруженные силы на территории Украины, а также других обращений. Срок действия документа определен в 30 дней со дня вынесения постановления - 15 декабря.

"В случае невыполнения решения о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса в целях отыскания и изъятия указанных вещей и документов", - отмечается в постановлении киевского суда.

Янукович был президентом Украины с 2010 года. Он был вынужден покинуть страну в феврале 2014 года после свержения власти, которое имело признаки государственного переворота. Позднее он неоднократно выступал с резкой критикой пришедших к власти на Украине оппозиционных властей. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.

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