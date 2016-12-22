ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Москве

Теги: Уголовное дело фсб задержание москва экстремизм

В столичном управлении ФСБ сообщили о задержании экстремистов из запрещенной в России группировки "Таблиги Джамаат". В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи и электронные носители с отчетами о проделанной работе. Задержаны семь человек, в том числе руководители религиозной ячейки.