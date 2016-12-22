ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Москве
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В столичном управлении ФСБ сообщили о задержании экстремистов из запрещенной в России группировки "Таблиги Джамаат". В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи и электронные носители с отчетами о проделанной работе. Задержаны семь человек, в том числе руководители религиозной ячейки.
В Москве пресечена деятельность экстремистской религиозной группировки "Таблиги Джамаат". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ московского региона.
"ФСБ России совместно с МВД при силовой поддержке "Росгвардии" в результате проведенных 22 декабря мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность организованной глубоко законспирированной структуры международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного дела, возбужденного следственным подразделением УФСБ, задержаны семеро участников религиозной ячейки, в том числе ее руководители. В рамках обысков силовики изъяли экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о проделанной работе.
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