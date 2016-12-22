Радио "Шансон" оштрафовали на Украине за песню о моряках

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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ТРК "Шансон" на 294 тысячи гривен. Киевские власти усмотрели в песне "Тихий океан" популяризацию и пропаганду военно-морских сил страны-агрессора.

На Украине оштрафовали радиостанцию "Шансон" за популяризацию ВМФ страны-агрессора. Пропаганду Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания усмотрел в песне "Тихий океан" Дениса Майданова, транслировавшуюся на радио.

"Радиостанция "Шансон" получила от Национального совета санкцию - штраф (25% от лицензионного сбора, 294 тысячи гривен) за трансляцию песни Дениса Майданова "Тихий океан", - говорится в сообщении на странице члена Нацсовета Сергея Костинского в соцсети Facebook.

По данным "Интерфакс", внеплановая проверка ТРК "Шансон" по данному факту была назначена в ноябре.