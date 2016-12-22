Попасть на Красную площадь в новогоднюю ночь не удастся

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Красная площадь будет закрыта для посетителей в новогоднюю ночью. Как сообщил глава департамента безопасности столицы Владимир Черников, на главной площади страны будут проходить съемки. Проход будет закрыт с 15:00 31 декабря. Открытие площади планируется на 1 января, однако точное время пока не известно.

Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента безопасности Москвы Владимира Черникова.

"Красная площадь в новогоднюю ночь будет открыта только для тех, у кого будут пригласительные билеты. Там будет идти съемка. Перекрытие Красной площади планируется 31 декабря в 15 часов, откроется она 1-го числа. Точное время открытия пока неизвестно", - пояснил он.

По словам Черникова, большая часть приглашений будет распространяться через портал "Активный гражданин". Попытки пройти на Красную площадь без билета, по словам главы управления охраны общественного порядка московского главка МВД Владимира Домашева, будут пресекаться полицией.

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