Число пострадавших при взрыве у метро "Коломенская" возросло до 8

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Количество пострадавших при взрыве у станции метро "Коломенская" увеличилось до восьми человек. Среди них как рабочие, которые вели сварочные работы, так и прохожие, в том числе пожилая женщина. Никто из пассажиров метрополитена не пострадал, так как южный вестибюль станции закрыт на капитальный ремонт в течение двух месяцев.

Ранения при взрыве газового баллона в подземном переходе у станции метро "Коломенская" в Москве получили восемь человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

По данным собеседника агентства, пять из них находятся в больницах, троим оказана помощь на месте. Среди пострадавших как рабочие, которые вели сварочные работы, так и прохожие, в том числе пожилая женщина.

В четверг утром недалеко со станцией произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона во время сварочных работ.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства ЧП. Московский метрополитен отстранил от работы строительную компанию, которая производила ремонт в подземном переходе.

Никто из пассажиров метрополитена не пострадал. Южный вестибюль станции закрыт на капитальный ремонт уже два месяца. На работе подземки инцидент не отразился.

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