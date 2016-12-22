Минск заявил протест из-за высказываний о белорусском языке

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Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало советника-посланника посольства России Вадима Гусева в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований Леонида Решентикова. Глава института назвал белорусский язык искусственно созданным 90 лет назад, и заявил, что в республике ситуация развивается по украинскому сценарию.

МИД Белоруссии заявил протест советнику-посланнику посольства России Вадиму Гусеву в связи с высказываниями главы Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи в МИД российскому дипломату был заявлен протест в связи с растиражированными СМИ высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" Решетникова в адрес Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В интернете появилась запись, где Решетников заявил, что в Белоруссии ситуация развивается по украинскому сценарию. Он также заявил, что белорусскому языку всего 90 лет, и он был создан постановлением ЦК ВКП(б) от 1926 года. По словам Решетникова, ситуация в соседней стране вызывает у него беспокойство. Он призвал не забывать о республике, которая, по его словам, является "частью великой России".

В белорусском МИД заявили, что подобные высказывания необоснованы по сути и неприемлемы по форме.

"Они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств - уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности", – заявили в дипломатическом ведомстве.

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