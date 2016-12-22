В Анкаре назвали Карлова "вечным символом" российско-турецкой дружбы

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что убитый российский посол Андрей Карлов станет вечным символом российско-турецкой дружбы. Посещая посольство России в Анкаре, он пообещал наказать виновных в гибели дипломата.

Расследованием убийства Андрея Карлова занимается совместная российско-турецкая группа, в составе которой более 150 специалистов. Следователи ведут допрос семи полицейских. Все они коллеги Мевлюта Алтынташа и могли иметь отношение к атаке, отмечает "ТВ Центр".

Родственники террориста, задержанные ранее, уже отпущены. Они проходят по делу, как свидетели. В четверг стало известно, что силовики, прибывшие на место преступления в первые минуты после убийства, предлагали Алтынташу сдаться. Тот продолжал стрелять. Полицейским пришлось ликвидировать преступника.

Изначально власти Турции возлагали вину за теракт в Анкаре на проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают организатором попытки государственного переворота. Однако позже ответственность за убийство российского посла взяли на себя боевики запрещённой в нашей стране коалиции "Джейш аль-Фатх". Позднее организация открестилась от этого заявления.