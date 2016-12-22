Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

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Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 году и юношеского чемпионата мира. Об этом говорится в пресс-релизе IBU по итогам экстренного заседания. Кроме того, в Международном союзе биатлонистов сообщили, что в отношении 29 российских биатлонистов начато расследование.

В Мюнхене решили судьбу российских спортсменов, которых в своем докладе упомянул Ричард Макларен. Согласно решению спецкомиссии Международного союза биатлонистов, двое российских спортсменов временно отстранены от соревнований. Их имена не называются. Об этом говорится в заявлении организации.

Кроме того, IBU открыл дело в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов на основе доклада ВАДА. Однако речи об их отстранении от участия в международных соревнованиях не идет. В Союзе отметили, что подозрений для такого решения недостаточно.

Также СБР уведомил Международный союз биатлонистов об отказе в проведении этапа Кубка мира, который должен был состояться в 2017 году в Тюмени, а также от организации мирового первенства среди молодежи и юниоров. В IBU отметили, что Россия самостоятельно приняла решение об отказе от Кубка мира.

"Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России. Это показывает, что нынешняя ситуация в спорте очень серьезная. Теперь биатлонная семья может сосредоточиться на биатлоне пока будет идти расследование", - приводит "Спорт-экспресс" слова главы организации Андерса Бессеберга.

В нарушении антидопинговых правил подозреваются более 30 атлетов из нашей страны. В этот список попали и призёры сочинской олимпиады - лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин. Ранее некоторые страны, в частности Норвегия, Великобритания и Чехия, не дожидаясь решения исполкома, заявили, что намерены бойкотировать этап Кубка мира, который должен пройти в Тюмени в марте.