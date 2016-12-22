Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 году и юношеского чемпионата мира. Об этом говорится в пресс-релизе IBU по итогам экстренного заседания. Кроме того, в Международном союзе биатлонистов сообщили, что в отношении 29 российских биатлонистов начато расследование.
В Мюнхене решили судьбу российских спортсменов, которых в своем докладе упомянул Ричард Макларен. Согласно решению спецкомиссии Международного союза биатлонистов, двое российских спортсменов временно отстранены от соревнований. Их имена не называются. Об этом говорится в заявлении организации.
Кроме того, IBU открыл дело в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов на основе доклада ВАДА. Однако речи об их отстранении от участия в международных соревнованиях не идет. В Союзе отметили, что подозрений для такого решения недостаточно.
Также СБР уведомил Международный союз биатлонистов об отказе в проведении этапа Кубка мира, который должен был состояться в 2017 году в Тюмени, а также от организации мирового первенства среди молодежи и юниоров. В IBU отметили, что Россия самостоятельно приняла решение об отказе от Кубка мира.
"Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России. Это показывает, что нынешняя ситуация в спорте очень серьезная. Теперь биатлонная семья может сосредоточиться на биатлоне пока будет идти расследование", - приводит "Спорт-экспресс" слова главы организации Андерса Бессеберга.
В нарушении антидопинговых правил подозреваются более 30 атлетов из нашей страны. В этот список попали и призёры сочинской олимпиады - лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин. Ранее некоторые страны, в частности Норвегия, Великобритания и Чехия, не дожидаясь решения исполкома, заявили, что намерены бойкотировать этап Кубка мира, который должен пройти в Тюмени в марте.
Новости по теме Допинговый скандал
-
22 декабря 2016
Россия лишилась Кубков мира по биатлону и конькобежному спорту
-
22 декабря 2016
Норвегия, Британия и Чехия бойкотируют тюменский этап Кубка мира по биатлону
-
19 декабря 2016
Юниорский чемпионат мира по биатлону могут перенести из России
-
18 декабря 2016
СМИ: ФИФА начала расследование в отношении Мутко