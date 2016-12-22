Посол Украины оправдался за "веселые картинки" о "Боярышнике"

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Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров прокомментировал публикацию в соцсети иронических картинок на тему массового отравления "Боярышником" в Иркутске. По его словам, это направлено против власти, а не людей. Ранее в МИД России потребовали пояснить "веселые картинки" о гибели жителей Иркутска.

Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров ответил МИД России на просьбу прокомментировать причины, по которым он решил опубликовать в соцсети иронические картинки на тему массовой гибели людей от отравления "Боярышником" в Иркутске.

"Это направлено не против людей, а против власти, которая дома не может сохранить людей, а еще и посылает убивать граждан моей страны", - написал Олефиров в Twitter.

Ранее МИД России обратился к украинским властям с просьбой объяснить действия Олефирова, который опубликовал "веселые картинки", высмеивающие смерть россиян в Иркутске.

Число жертв отравления "Боярышником" превысило 70 человек. Шестеро детей остались сиротами.

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