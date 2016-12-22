Посол Украины оправдался за "веселые картинки" о "Боярышнике"
Теги: отравление мид финляндия Украина иркутск посол украина
Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров прокомментировал публикацию в соцсети иронических картинок на тему массового отравления "Боярышником" в Иркутске. По его словам, это направлено против власти, а не людей. Ранее в МИД России потребовали пояснить "веселые картинки" о гибели жителей Иркутска.
Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров ответил МИД России на просьбу прокомментировать причины, по которым он решил опубликовать в соцсети иронические картинки на тему массовой гибели людей от отравления "Боярышником" в Иркутске.
"Это направлено не против людей, а против власти, которая дома не может сохранить людей, а еще и посылает убивать граждан моей страны", - написал Олефиров в Twitter.
Ранее МИД России обратился к украинским властям с просьбой объяснить действия Олефирова, который опубликовал "веселые картинки", высмеивающие смерть россиян в Иркутске.
Число жертв отравления "Боярышником" превысило 70 человек. Шестеро детей остались сиротами.
Читайте также:
"Боярышник" будут продавать в аптеках только по рецепту
Число погибших от отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 71
Путин поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукции
Новости по теме Массовое отравление в Иркутске
-
22 декабря 2016
Число погибших от отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 71
-
22 декабря 2016
Женщина умерла после отравления водкой в Иркутске
-
21 декабря 2016
Путин поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукции
-
21 декабря 2016
Число жертв отравления "Боярышником" выросло до 60 человек
Новости по теме Украинский кризис
-
22 декабря 2016
Киевский суд разрешил обыскать администрацию Путина
-
22 декабря 2016
Верховная Рада исключила Савченко из делегации Украины в ПАСЕ
-
22 декабря 2016
Россия направила в Донбасс гумколонну с новогодними подарками
-
21 декабря 2016
Контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе на Новый год