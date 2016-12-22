В Риме запретили петарды и салюты в новогоднюю ночь

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Власти Рима запретили использование петард и фейерверков в новогоднюю ночь. Соответствующий документ подписала мэр города Вирджиния Раджи. Запрет обусловлен соображениями безопасности. Он вступит в силу уже 29 декабря и сохранится до полуночи первого дня года.

В Риме запретили использование фейерверков и петард в новогоднюю ночь. Соответствующее распоряжение, по данным ТАСС, подписала мэр города Вирджиния Раджи.

Запрет вступит в силу с 29 декабря и продлится до полуночи первого дня нового года. За его нарушение предусмотрен штраф от 25 до 500 евро.

"Такая мера продиктована необходимостью обеспечения безопасности и общественного порядка в урбанистических зонах в целях сохранения здоровья людей и животных", - говорится в распоряжении мэра.

Власти города, при этом, не уточнили, будут ли в новогоднюю ночь фейерверки, организованные мэрией.

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