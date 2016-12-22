ФСБ опубликовала видео задержания экстремистов в Москве

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ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала в московском регионе семерых участников и лидеров экстремистского объединения "Таблиги Джамаат". По данным силовиков, радикалы пропагандировали идею создания на территории России исламского государства. ФСБ опубликовала видео задержания экстремистов.

В московском регионе ликвидирована подпольная ячейчка международной организации "Таблиги Джамаат". В России она признана экстремистской, её деятельность запрещена, отмечает "ТВ Центр".

В ходе операции, проведённой ФСБ совместно с МВД и Росгвардией, задержаны семеро участников группы, включая её руководителя. При обыске изъята экстремистская литература, а также электронные устройства с отчётами о деятельности группы. По данным спецслужб, руководство ячейкой осуществляли иностранные эмиссары.

Члены группы вели противоправную агитацию среди российских мусульман, в том числе пропагандировали идею создания на территории России исламского государства. Установлено, что завербованные в группу новички направлялись на специальную подготовку в лагеря в Афганистане и Пакистане. Ячейка была раскрыта несмотря на то, что её члены соблюдали самые строгие меры конспирации.