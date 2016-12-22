Захарова прокомментировала "фокус" с исключением Савченко из ПАСЕ

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко была нужна Киеву в ПАСЕ только на время. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила исключение Савченко из состава украинской делегации в ассамблее.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала исключение Надежды Савченко из украинской делегации в ПАСЕ. Спикер ведомства удивилась отсутствием реакции со стороны ассамблеи.

"Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили", - написала дипломат в Facebook.

Ранее "Батькивщина" исключила Савченко из своего состава. В конце октября депутат написала заявление о выходе из партии, по списку которой она была избрана в Раду в 2014 году.

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