20:10, 22 декабря 2016

Трамп выступил за расширение ядерного потенциала страны

Теги:  Политика  ядерная программа  сша  оружие  трамп

Избранный президент США Дональд Трамп выступил за укрепление и расширение ядерного потенциала страны. По его словам, это необходимо до тех пор, пока мир не образумится насчет ядерного оружия.

США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал. Об этом в своем Twitter заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не образумится относительно ядерного оружия", - говорится в сообщении. 

Читайте также:

Коллегия выборщиков в США подтвердила победу Трампа

Трамп отреагировал на призывы к выборщикам голосовать за Клинтон

Трамп назвал пресс-секретаря Белого дома глупым

Другие новости

В других СМИ