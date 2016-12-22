Трамп выступил за расширение ядерного потенциала страны
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Избранный президент США Дональд Трамп выступил за укрепление и расширение ядерного потенциала страны. По его словам, это необходимо до тех пор, пока мир не образумится насчет ядерного оружия.
США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал. Об этом в своем Twitter заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.
"Соединенные Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не образумится относительно ядерного оружия", - говорится в сообщении.
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