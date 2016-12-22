Экс-премьера Франции обсыпали мукой в Страсбурге. Видео

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Нападение неизвестного мужчины с пакетом муки на бывшего премьер-министра Франции и претендента на пост главы государства Мануэля Вальса попало на видео. Инцидент произошел на одной из улиц Страсбурга в тот момент, когда политик собирался зайти в кафе.

Неизвестный совершил нападение на бывшего премьер-министра Франции Мануэля Вальса. Он бросил в него пакет с мукой на одной из улиц Страсбурга, передает ТАСС.

Мужчина при этом кричал: "Мы не забудем о применении статьи конституции 49.3!" Речь идет о праве премьера принимать решения в обход парламента. Этой мерой Вальс ранее пользовался неоднократно.

Сотрудники полиции на месте задержали человека, напавшего на Вальса. Сам политик, не сказав ни слова, вытер лицо платком и вошел в кафе, где его ждали представители местного отделения Соцпартии.

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