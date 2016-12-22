СКР возбудил дело после взрыва газа у метро "Коломенская"

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В Москве возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после взрыва газа у станции метро "Коломенская". Как стало известно ранее, число пострадавших в результате инцидента возросло до восьми человек. Взрыв газа также расследует прокуратура.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что в ведомстве расследуют взрыв газа у метро "Коломенская". В результате инцидента пострадали по крайней мере восемь человек.

Как сообщает АГН "Москва", дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, либо крупного ущерба".

Газовый баллон в переходе южного входа станции "Коломенская" Замоскворецкой линии подземки взорвался утром в четверг.

Ранее проверку инициировали в прокуратуре.

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