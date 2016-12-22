С пятницы приостанавливаются полеты таджикской Somon Air в Россию

Теги: Политика международные отношения таджикистан авиация россия

Российская сторона приняла решение приостановить с 23 декабря полеты в Россию таджикской авиакомпании Somon Air. Такое решение было принято в ответ на отказ авиационных властей Таджикистана согласовать рейсы российской компании "Ямал" из "Жуковского".

С 23 года полеты таджикской компании Somon Air в Россию будут приостановлены. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя Министерства транспорта.

По его словам, в четверг завершились переговоры авиационных властей России и Таджикистана. Источник рассказал, что таджикская сторона, нарушив соглашения о воздушном сообщении между странами, а также протокол от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты российской компании "Ямал" из аэропорта "Жуковский".

"В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании Somon Air в регионы Российской Федерации с 00 часов 23 декабря", - заявил представитель Минтранса.

Читайте также:

Россия может остановить авиасообщение с Таджикистаном 22 декабря