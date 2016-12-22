Уголовная ответственность за подделку допинг-проб может быть введена в 2017 году

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В России будет введена уголовная ответственность за фальсификацию допинг-проб спортсменов. Первый зампред Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков не исключил, что соответствующий закон может быть принят уже в следующем году.

В России введут уголовную ответственность за подделку допинг-проб спортсменов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.

"Мы ввели ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, следующий аналогичный вклад - наказывать тех, кто мошенничает с допинг- пробами", - сказал он.

Жуков также заявил, что подобный закон "вполне возможно" будет принят уже в 2017 году.

Закон, предусматривающий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, был принят Госдумой 11 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября 2016 года. Президент России Владимир Путин подписал документ 22 ноября.

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