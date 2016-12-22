Сирийская армия сообщила о полном освобождении Алеппо

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Сирийский город Алеппо освобожден от боевиков и в настоящий момент находится под полным контролем сирийской армии. Об этом сообщили в командовании вооруженными силами САР. В тексте заявления говорится, что победа в Алеппо является важным переломным моментом в войне против терроризма.

Последняя группа боевиков покинула сирийский город Алеппо. На четырех автобусах они выехали из восточного района через КПП "Рамусе".

Как передает Reuters со ссылкой на заявление командования вооруженными силами САР, Алеппо освобожден от бандформирований и находится под полным контролем сирийской армии. Как отмечается в документе, победа в Алеппо является важным переломным моментом в войне против терроризма.

Бои в Алеппо и его окрестностях шли с 2012 года, когда город захватили повстанцы. Первоначально они проходили между повстанцами умеренных оппозиционных группировок и правительственными войсками, а также курдскими боевиками. Постепенно среди антиправительственных сил все большую роль стали играть радикальные исламистские группировки.

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