Россия лишилась Кубков мира по биатлону и конькобежному спорту

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Россия лишилась соревнований сразу по двум видам спорта. От проведения Кубка мира по биатлону в Тюмени и юниорского Чемпионата мира в Острове пришлось отказаться из-за бойкота сборных целого ряда стран. Международный союз конькобежцев на основании доклада Макларена перенёс из нашей страны этап Кубка мира.

Шансы на то, что российских спортсменов, упоминаемых в докладе Макларена, оправдают, изначально равнялись нулю. Об этом сообщает "ТВ Центр". Поэтому главный вопрос, который стоял накануне заседания Международного союза биатлонистов, сводился к тому, какое наказание изберут спортивные чиновники. Вариантов было три: отстранение отдельных спортсменов, отмена всех международных стартов на территории России и самый суровый - дисквалификация всей сборной. В итоге IBU выбрал первый вариант. От предстоящих соревнований в Тюмени и Острове Россия вынужденно отказывается сама.

"Тщательно изучив предоставленные материалы, исполком вынес следующее решение временно отстранить двух атлетов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи. В отношении остальных 29-ти спортсменов, упомянутых в докладе ВАДА, рекомендовано создать рабочую группу для антидопингового расследования. Сегодня же Россия проинформировала о том, что приняла решение отказаться от проведения соревнований Кубка мира в Тюмени и юниорского Чемпионата мира в Острове. О новых местах проведения данных соревнований будет сообщено позднее", - говорится в пресс-релизе исполкома Международного союза биатлонистов.

Эта история развивалась стремительно. 15 декабря президент Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг заявил, что его ведомство получило список российских атлетов, якобы уличенных в применении допинга. В документе фигурирует 31 спортсмен, среди которых есть, как закончившие карьеру, так и действующие. Все они, по данным ВАДА, использовали запрещенные препараты. Правда, кроме фамилий во второй части доклада Макларена, как и в случае с российскими легкоатлетами, пока никаких фактов.

При этом еще до вынесения решения на IBU, как по команде, начали оказывать давление. Сначала Чехия заявила о том, что ее спортсмены не поедут на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень, в случае если решение не будет достаточно жестким. Затем к бойкоту присоединилась Великобритания, фамилии биатлонистов которой вряд ли вообще кто-то вспомнит. И, наконец, Норвегия, о решении которой мир почему-то тоже узнал из сообщения на сайте британского союза биатлонистов.

"Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут "чистыми", а также незамедлительно отстранил упомянутых в конфиденциальной части доклада Ричарда Макларена российских биатлонистов. В противном случае Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России", - говорилось в сообщении.

Все началось еще летом, когда Макларен опубликовал первую часть своего доклада. Обвинения в нем, как и сейчас, в основном строятся на показаниях Григория Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. По его словам, в России якобы существовала система приема спортсменами запрещенных препаратов, которую контролировало государство. Пробирки с пробами подменялись сотрудниками ФСБ. Правда, реальных доказательств, ни сбежавший в США Родченков, которого на родине как раз обвиняют в махинациях с допингом, ни сам Макларен общественности так и не предоставили.

Конечно в России признают, что проблемы с допингом действительно есть. Их сейчас пытается решить независимая общественная комиссия, которую возглавил один из уважаемых членов МОК Виталий Смирнов. Но нельзя отрицать и откровенную политизированность данного скандала, а также двойные стандарты ВАДА. Многим спортсменам из США и Великобритании оно легально разрешало принимать допинг якобы в связи с болезнью. Большинство норвежских биатлонистов, например, вообще оказались астматиками. Но в применении допинга обвиняют россиян.

"Конечно, мы можем оспорить любое решение Федерации в соответствии с её уставом. Как правило, в любом уставе любой Федерации указано, что его решение можно оспорить в спортивном арбитраже в Лозанне", - говорит спортивный юрист Михаил Прокопец.

Шансов на успех, правда, фактически нет. Та же Елена Исинбаева и паралимпийская сборная, которая не поехала в Рио полным составом, тщетно пытались обжаловать решения Международных спортивных федераций. Но и суд, и спортивные чиновники остались непреклонны, слепо доверяя докладу Макларена. Данный документ стал причиной переноса из России и этапа кубка мира по конькобежному спорту. Сделать это рекомендовал непосредственно МОК.

Александр Панюшкин, Алексей Оленченко, "ТВ Центр".