Медведев возмутился потерями в энергетике

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Около трети всех энергоресурсов России сжигается впустую. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, нужно уделять больше внимания энергосбережению.

Стратегия развития российской энергетики должна учитывать интересы всех участников рынка, производителей, поставщиков и потребителей, а также возможности бюджета. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании по выработке энергостратегии до 2035 года, передает "ТВ Центр".

Одной из сложных проблем топливно-энергетического комплекса премьер назвал его высокую, а порой критическую зависимость от иностранных технологий. Глава правительства призвал поддержать отечественных производителей, которые готовы предоставить конкурентные по цене и качеству виды оборудования. Еще одна беда российского ТЭК - огромные потери энергоресурсов.

"Энергоемкость нашего ВВП все еще в разы выше, чем в развитых и во многих развивающихся странах. Потенциал энергосбережения, по данным Минэнерго, составляет около трети текущего энергопотребления. Вдуматься только если на минуту - трети энергопотребления. Есть некоторые данные и более высокие. То есть каждый третий киловатт-час энергии, кубический метр газа, килограмм угля, тонна нефти уходит по сути в никуда с точки зрения экономики", - возмутился Медведев.