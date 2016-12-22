Трамп нашел замену "глупому парню"

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Избранный президент США Дональд Трамп назначил представителя своей переходной команды Шона Спайсера пресс-секретарем Белого дома. Нынешнего официального представителя президентской администрации Джоша Эрнеста Трамп не так давно назвал "глупым парнем".

Избранный президент США Дональд Трамп назначил на пост пресс-секретаря Белого дома представителя своей переходной команды Шона Спайсера. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное в четверг.

Также Трамп назначил Хоуп Хикс директором Белого дома по стратегической связи. Директором по коммуникациям назначен Джейсон Миллер, директором по соцсетям – Дэн Скавино. Избранный президент сделал их своими помощниками.

"Шон, Хоуп, Джейсон и Дэн были ключевыми членами моего штаба во время избирательной кампании и в переходной команде", - объяснил Трамп свое решение.

В середине декабря, комментируя заявление нынешнего пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, избранный президент назвал его "глупым парнем". Эрнест тогда заявил, что Трамп знал о хакерских атаках России, которые помогают в его избирательной кампании и вредят Хиллари Клинтон.

"Этот глупый парень, Джош Эрнест, я не знаю, разговаривает ли он с президентом Бараком Обамой. Иметь правильного пресс-секретаря очень важно, потому что Эрнест очень плох в плане подачи информации", - заявил Трамп.

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