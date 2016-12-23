Путин в пятницу проведет большую пресс-конференцию

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В пятницу Владимир Путин проведёт большую ежегодную пресс-конференцию, она начнется в полдень по московскому времени в Центре международной торговли.

В пятницу Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию, перенесенную из-за гибели посла России в Турции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На мероприятие аккредитовано рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ, почти полторы тысячи. Время общения с прессой не ограничено. Как правило, разговор длится несколько часов, круг вопросов достаточно широкий.

В центре внимания журналистов - традиционные темы: экономика, социальные обязательства, ожидаются вопросы по ситуации в Сирии, российско-американским отношениям и урегулированию кризиса на Украине. В прямом эфире встречу президента с представителями СМИ будут транслировать ведущие российские телеканалы и радиостанции.