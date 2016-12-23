Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске достигло 74

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Число погибших от концентрата "Боярышник" в Иркутске увеличилось уже до 74 человек. Полицейские продолжают проверять торговые павильоны и мелкооптовые рынки. За четыре дня обошли 3,5 тысячи точек. В деле 13 подозреваемых - те, кто занимался реализацией отравы. Изъято свыше 20 тонн спиртосодержащей продукции, находящейся в незаконном обороте.

Растет число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске. "Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - сказали ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Рейды проходят в разных регионах. Подпольный цех обнаружен и в Саратовской области. Полицейские остановили целую фуру с контрафактом - 66 тысяч бутылок коньяка с поддельными акцизными марками. На самом производстве в городе Балаково конфисковали тонну спирта, пустую тару, и готовый к продаже суррогат.

Во вторник губернатор Иркутской области Сергей Левченко ввел режим ЧС на всей территории региона. До выяснения обстоятельств запрещена продажа всех непищевых спиртосодержащих продуктов. Кроме того, в четверг в Иркутске зафиксирован первый случай отравления суррогатной водкой.

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