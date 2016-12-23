Камеры наблюдения засняли подозреваемого в терактах в Берлине

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Анис Амри, подозреваемый в совершении берлинского теракта, попал на камеры видеонаблюдения спустя несколько часов после атаки.

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри попал на камеры наблюдения, сообщает "ТВ Центр". На кадрах 24-летний выходец из Туниса находится у одного из мусульманских молельных домов - это здание считается местом встреч потенциально опасных исламистов и за его посетителями давно следят полицейские.