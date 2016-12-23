Таиландская полиция спасла двух маленьких орангутанов

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В Таиланде полиция спасла двух маленьких орангутанов, которые попали в руки торговца животными дикой природы. Детенышей нашли в пластиковой корзине.

Таиландская полиция спасла от незаконной продажи двух орангутанов. По оценкам ветеринаров, им всего несколько месяцев. Мужчина пытался продать их через интернет за 20 тысяч долларов, передает "ТВ Центр".

В роли тайного покупателя на этот раз выступил полицейский. Злоумышленника задержали, когда тот приехал на сделку. По предварительным данным, подозреваемый является участником крупного регионального синдиката, который занимается продажей животных, находящихся под угрозой исчезновения.