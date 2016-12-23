На юго-востоке Москвы при столкновении 7 машин пострадал человек

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На Рязанском проспекте произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате инцидента пострадал один человек.

На юго-востоке столицы столкнулись семь автомобилей. Инцидент произошел возле дома 61 на Рязанском проспекте. В ДТП травмы получил один человек, информация о его состоянии уточняется, передает ТАСС.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено. На месте происшествия работают правоохранители и медики. Все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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