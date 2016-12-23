Боевики ИГ заживо сожгли двух турецких солдат в Сирии

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Турецкие военные, захваченные в сирийском городе Эль-Баб, были заживо сожжены террористами ИГ. В сети также появилось видео казни. Анкара решила заблокировать доступ к некоторым сайтам после этого инцидента.

Боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) заживо сожгли двух солдат турецкой армии. Военные были захвачены в ходе боев за город Эль-Баб в Сирии. Позднее террористы выложили в интернет видео этой казни. Об этом сообщает "Интерфакс".

После этого инцидента Турция сразу же заблокировала доступ к социальным сетям Twitter и Facebook, а также видеохостингу YouTube.

Отмечается, что турецкая армия участвует в борьбе с ИГ на севере Сирии в операции "Щит Евфрата".

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