Пассажир самолета набросился с претензиями на дочь Трампа

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Сотрудники службы безопасности авиакомпании Jet Blue Airways сняли с рейса Нью-Йорк - Гавайи пассажира, который начал приставать к старшей дочери Дональда Трампа - Иванке, летевшей этим же бортом. По словам буйного незнакомца, ее отец "разрушает страну". Также он заявил, что Иванка Трамп должна летать частным самолетом.

На борту самолета авиакомпании Jet Blue Airways произошел инцидент с участием старшей дочери избранного президента США Иванкой Трамп. Об этом сообщает "Российская Газета" со ссылкой на сайт TMZ.

Когда самолет стоял в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, откуда девушка вместе со своими детьми вылетела на Гавайи, к ней подошел неизвестный мужчина. Он набросился на нее с претензиями из-за действий ее отца, который, по его мнению, "разрушает страну".

"Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", - заявил пассажир. Сама Иванка Трамп никак не отреагировала на слова буйного незнакомца. При этом она пыталась отвлечь внимание детей от неприятного инцидента игрушками.

В результате пассажира, недовольного деятельностью Трампа, сняли с рейса, чтобы конфликт не перерос в более серьезные последствия.

Победа Дональда Трампа на выборах 45 президента США была встречена неодобрительно многими жителями этой страны. В связи с этим в Соединенных Штатах начались акции протеста. В декабре в ряде городов прошли митинги, на которых протестующие призвали выборщиков не обращать внимание на итоги выборов в их штатах и проголосовать за Хиллари Клинтон. Кроме того, на коллегию выборщиков обрушилось множество звонков и писем с требованиями отдать голос за представителя Демократической партии. Тем не менее, 20 декабря коллегия подтвердила победу Трампа.

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