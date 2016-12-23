В новогодние праздники в Москве ограничат продажу алкоголя
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В Москве в местах проведения новогодних праздников запретят продажу алкоголя. Ограничение будет действовать на протяжении всех рождественских каникул.
В столице в местах народных гуляний запретят продажу алкоголя с новогодней ночи и до окончания рождественских праздников. Об этом сообщили в мэрии Москвы, передает ТАСС.
В местах проведения массовых мероприятий не будут продавать как крепкие спиртные напитки, так и слабоалкогольные, в том числе пиво. Кроме того, под временный запрет попадут прохладительные напитки в стеклянной таре.
Ограничение распространяется не только на ярмарочные павильоны, но и на расположенные вблизи праздничных площадок и городских парков магазины. Данные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий.
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