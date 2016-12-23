Самолеты в Турцию и Израиль полетят из аэропорта "Жуковский" весной

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Рейсы в дальнее зарубежье с аэропорта "Жуковский" начнут осуществляться с весны 2017 года. Самолеты будут летать в Тель-Авив, а также Стамбул и Анталью.

С весны 2017 года из аэропорта "Жуковский" начнут выполняться рейсы в дальнее зарубежье. Первые самолеты полетят в Тель-Авив, Стамбул и Анталью, пишет газета "Известия".

По словам заместителя генерального директора компании "Рампорт", составляющей летнее расписание на 2017 год, Евгения Солодилина, с воздушной гаванью сотрудничает уже несколько российских авиакомпаний. Кроме того, идут переговоры о сотрудничестве с международной авиакомпанией Wizz Air и еще рядом авиаперевозчиков. Он добавил, что в этом вопросе все будет зависеть от инфраструктуры аэропорта, которую планируется активно развивать в 2017 году.

Солодилин отметил, что в планах начало проектировки второго терминала. Также запланировано строительство дополнительных стоянок под самолеты и новых парковок.

По планам компании, в 2017 году пассажиропоток аэропорта "Жуковский" должен составить два миллиона человек, а еще через год превысить 3,5 миллиона пассажиров. Вместе с тем, итоги 2016 года Солодилин оценил, как удовлетворительные. Он добавил, что это связано с тем, что полеты из аэропорта начали выполняться не в июне, как планировалось, а только в сентябре этого года. Это произошло из-за того, что вместо ожидаемого столичного аэропорту был присвоен статус регионального. Это потребовало прохождения других процедур согласования по международным направлениям.

В настоящее время из "Жуковского" выполняются рейсы в Белоруссию и Таджикистан. Кроме того, с 20 декабря к выполнению регулярных рейсов в Киргизию приступила авиакомпания Air Manas.