Политолог рассказал о крушении европейской системы безопасности

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Можно ли сегодня говорить о крахе всей системы противодействия экстремизму в Европе? Способна ли западная бюрократия пересмотреть свою политику на фоне роста террористической угрозы? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Сергей Караганов.

Проблемы европейской безопасности, об остроте которых напомнил теракт в Берлине, Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил декан факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Сергей Караганов.

- Европейская система безопасности рухнула из-за жадности и недальновидности наших западных коллег, которые пошли расширять зону своего влияния за счет России. Но главное, из-за недальновидности и удовлетворенности своей жизнью. Наши европейские друзья подумали, что так, как было у них в 1990-е годы, будет и всегда. Это абсолютно антиисторическое мышление. У них нет нормальной системы безопасности. Американцы над ними в открытую злобно издеваются. В абсолютно гуманной открытой политической системе бороться с такого рода вызовами невозможно.

Что же касается попыток объединиться против России, это глупая и трагическая ошибка. Главная причина санкций – это попытка Германии удержать расползающийся Европейский союз. Поэтому они все время угрожают новыми санкциями, хотя их не будет. Это битая карта. Они забыли о том, что когда бросаешь вызов, оружие выбирает другая сторона, а Россия не стала с ними сражаться в экономической сфере. Она начала с ними сражаться в геополитике, идеологии и начала сокрушительно выигрывать. Впрочем, нам не надо побеждать.

Программа "События. 25-й час"

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