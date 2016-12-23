В США оштрафовали выборщиков за отказ поддержать Клинтон

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В штате Вашингтон оштрафованы выборщики, не проголосовавшие за Хиллари Клинтон. Им дается два месяца на оплату штрафа. По правилам, члены коллегии должны были поддержать кандидата от Демократической партии, так как она является победителем от штата на выборах.

Четырех выборщиков от штата Вашингтон оштрафуют на одну тысячу долларов каждого за то, что они отказались поддержать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время голосования членов коллегии в понедельник. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что у провинившихся выборщиков есть 60 дней на то, чтобы заплатить штраф. Если они вдруг не захотят его выплачивать, то суд может обязать их это сделать.

Клинтон одержала победу на выборах президента США в Вашингтоне. По правилам штата, выборщики были обязаны проголосовать за победителя, однако 4 из них этого не сделали. Три члена коллегии проголосовали за экс-госсекретаря Колина Пауэлла, который не участвовал в предвыборной гонке, а еще один – за представительницу индейского народа.

Ранее коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа на президентских выборах в США. Миллиардер набрал 304 голоса при необходимых 270.

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